انفجار عبوة ناسفة بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران

الوئام - وكالات

سقط 3 قتلى، بينهم رئيس الشرطة، وجرح آخرون، منذ قليل، إثر هجوم نفذ بسيارة مفخخة، وقع في مدينة جابهار، جنوب شرقي إيران.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس، نقلاً عن مسؤول، أن هجوماً وقع في مدينة #تشابهار الساحلية في جنوب إيران. وأضاف أن “ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون”، في “هجوم إرهابي”، فيما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية أن الهجوم نُفذ بسيارة مفخخة.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”الهجوم استهدف مركز قيادة قوات الشرطة في المدينة. وأضافت أن مهاجماً مستقلاً سيارة مفخخة نفذ هجوماً انتحارياً أوقع عدة قتلى وجرحى.