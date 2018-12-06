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وسقوط ضحايا

انفجار عبوة ناسفة بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران

انفجار عبوة ناسفة بمدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران
weam.co/558622
الوئام - وكالات

سقط 3 قتلى، بينهم رئيس الشرطة، وجرح آخرون، منذ قليل، إثر هجوم نفذ بسيارة مفخخة، وقع في مدينة جابهار، جنوب شرقي إيران.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس، نقلاً عن مسؤول، أن هجوماً وقع في مدينة #تشابهار الساحلية في جنوب إيران. وأضاف أن “ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون”، في “هجوم إرهابي”، فيما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية أن الهجوم نُفذ بسيارة مفخخة.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”الهجوم استهدف مركز قيادة قوات الشرطة في المدينة. وأضافت أن مهاجماً مستقلاً سيارة مفخخة نفذ هجوماً انتحارياً أوقع عدة قتلى وجرحى.

وصرح رحمدل بامری، حاكم مدینة جابهار بأن الإرهابیین هاجموا مقر شرطة جابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة، 

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