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في الجولة الـ 12

الاتحاد يواجه الفيصلي في لقاء المراكز المتأخرة بدوري المحترفين

الاتحاد يواجه الفيصلي في لقاء المراكز المتأخرة بدوري المحترفين
weam.co/558628
الوئام - متابعات

يحل فريق الفيصلي، الليلة، ضيفا على فريق الاتحاد، في لقاء الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة، الساعة 7:40 مساءا.

وبعد مرور إحدى عشرة جولة من المسابقة، لم يحقق العميد أي انتصارٍ، ولم يتعادل إلا مرة واحدة فقط، وخسر 3 لقاءات، ليحتل بذلك المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أُحد الخامس عشر، و8 نقاط عن القادسية المحتل للمركز الثاني عشر آخر المراكز المُبقية في دوري المحترفين.

فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الفتح، التاسع، ونقطتين عن الاتفاق السابع، ويعيش حالةً من سوء الحظ في المباريات الأخيرة، رغم أنه حقق ثاني أعلى نسبة دقة تسديد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي 52.6%، بعد الاتفاق 53.8%، إذ أن 51 من مجموع تسديداته الـ97 كانت على المرمى.

والتقى الاتحاد والفيصلي 16 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الاتحاد 8 مرات، مقابل 4 مرات للفيصلي، وهناك 4 حالات تعادل بينهما.

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