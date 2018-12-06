الرياض- الوئام:

يحل فريق الفيصلي، الليلة، ضيفا على فريق الاتحاد، في لقاء الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتقام المباراة على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” بجدة، الساعة 7:40 مساءا.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر 6-12-2018 الدوري السعودي

وبعد مرور إحدى عشرة جولة من المسابقة، لم يحقق العميد أي انتصارٍ، ولم يتعادل إلا مرة واحدة فقط، وخسر 3 لقاءات، ليحتل بذلك المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أُحد الخامس عشر، و8 نقاط عن القادسية المحتل للمركز الثاني عشر آخر المراكز المُبقية في دوري المحترفين.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر 6-12-2018 الدوري السعودي

فيما يحتل الفيصلي المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن الفتح، التاسع، ونقطتين عن الاتفاق السابع، ويعيش حالةً من سوء الحظ في المباريات الأخيرة، رغم أنه حقق ثاني أعلى نسبة دقة تسديد هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي 52.6%، بعد الاتفاق 53.8%، إذ أن 51 من مجموع تسديداته الـ97 كانت على المرمى.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر 6-12-2018 الدوري السعودي

والتقى الاتحاد والفيصلي 16 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الاتحاد 8 مرات، مقابل 4 مرات للفيصلي، وهناك 4 حالات تعادل بينهما.

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر 6-12-2018 الدوري السعودي

البطولة : دوري المحترفين السعودي

المباراة: الاتحاد x الفيصلي

وقت المباراة: 7:40 مساءا بتوقيت مكة المكرمة

ملعب المباراة: ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة