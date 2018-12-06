بالصور.. أمانة جدة تزيل مخططا عشوائيا على مساحة 30 ألف متر

مكة المكرمة - الوئام - محمد السويهري:

أزالت بلدية طيبة الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، مخططا عشوائيًا، أنشئ حديثا داخل مزرعة على مساحة إجمالية، بلغت 30 ألف متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية، المهندس فهد بن فهاد المطيري، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية، وخلال جولاته المستمرة داخل حدود النطاق، رصد المخطط العشوائي داخل إحدى المزارع بنطاق البلدية، واستكمل إجراءات ضبط المخالفة بمشاركة شرطة البلدية.

مبينا أن المخطط تضمن عددا كبيرا من البتر، وسفلتة الشوارع الداخلية، تمهيدا لبيعه، وقد تم إزالته بالكامل، واستكمال الإجراءات النظامية حياله.

وتؤكد أمانة جدة، تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية، لمنع المخالفات، وإزالة التعديات بكل أشكالها، عبر جولات مستمرة داخل الأحياء، وفي المناطق الطرفية، مشددة أن من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية، فسيكون عرضه للمساءلة القانونية، من قبل الجهات المعنية.