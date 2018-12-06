مدريد- الوئام:

يلتقي الليلة الفريق الملكي ريال مدريد، أمام منافسه نادي مليلية، في الدور 32 من كأس ملك إسبانيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، في تمام الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك اسبانيا

ويفتقد الملكي لخدمات 4 من أهم لاعبيه، إذ يغيب المهاجم الويلزي جارث بيل، بداعي الإصابة، فضلا عن النجم الألماني توني كروس، كما يستمر غياب لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو ، والمدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز.

مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك اسبانيا

ويسعى نادي ريال مدريد بكامل جهوده للفوز بها ويجب الأخذ في الاعتبار بأن الفوز هو هدف كلا الفريقين، وذلك لإقترابهم من انتهاء الدوري فأصبحت المنافسة على اللقب أقوى وأشرس من ذي قبل، وقد صرح أحد الخبراء الكرويين بأن لفريق نادي ريال مدريد فرصة كبيرة للفوز في مباراة اليوم، والحصول على الثلاث نقاط.

مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك اسبانيا

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق نادي ريال مدريد ضد فريق نادي مليلية اليوم الخميس الموافق السادس من ديسمبر من عام 218، وذلك في تمام الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة وخمسة عشر دقيقة مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك اسبانيا

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب استاد سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت hd 3 الرياضية ببث مباراة اليوم.

مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر 6-12-2018 كأس ملك اسبانيا

البطولة: كأس ملك إسبانيا

المباراة: ريال مدريدx مليلية

ملعب المباراة:ملعب سانتياجو برنابيو

توقيت المباراة : الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة