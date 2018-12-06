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ويطالبون بدفع مبالغ مالية

سفارة المملكة بأستراليا تحذر رعاياها من اتصالات محتالين من أرقام تتبع جهات رسمية

سفارة المملكة بأستراليا تحذر رعاياها من اتصالات محتالين من أرقام تتبع جهات رسمية
weam.co/558638
الوئام - متابعات

نبهت سفارة المملكة باستراليا، اليوم، على جميع المواطنيين بضرورة توخى الحذر من أشخاص محتالين، يقومون بالاتصال من أرقام تتبع جهات رسمية أسترالية، مثل الشرطة، ومكتب الضريبة، وتطابهم بدفع مبالغ مالية لأسباب مختلفة، مثل وجود مخالفات أو قضايا فى المحكمة، وأن عدم القيام بذلك يعرضهم للسجن الفورى وإلغاء التأشيرة.

وأكدت السفارة، فى بيان صدر عنها، أن مثل هذه الأعمال وهمية، ويجب عدم التجاوب معها، وإبلاغ السلطات الأسترالية فى حال التعرض لها على رقم (131444)

وأعلنت السفارة أنه فى حال الطوارىء أو عند الحاجة يمكن التواصل معها على الأرقام التالية (0-61432257277) أو رقمالاتصال الموحد لشؤون السعوديين (0096692003334)

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