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وروسيا متغير وحيد في معادلة معقدة

الفالح: خفض الإنتاج بمليون برميل يوميا سيكون كافيا لـ “أوبك بلس”

الفالح: خفض الإنتاج بمليون برميل يوميا سيكون كافيا لـ “أوبك بلس”
weam.co/558651
الوئام - متابعات

أعلن خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج، معربا عن أمله في الاتفاق على شيء بنهاية يوم غد.

وقال الفالح: “من المهم مشاركة المنتجين غير الأعضاء في أوبك، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك عدم إبرام اتفاق”، موضحا أن الخيارات تشمل خفضا من 500 ألف إلى 1.5 مليون برميل، وخفض الإنتاج مليون برميل سيكون كافيا لمجموعة أوبك بلس.

وتابع الفالح: “التقيت بالممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران ولم يحث أوبك على عدم خفض الإنتاج”، لافتا إلى أن روسيا تعد متغيرا واحدا فحسب، داخل معادلة معقدة.

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