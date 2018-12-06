المبعوث الأممي إلى اليمن: تم التوقيع على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وأوجه الشكر إلى السعودية

الوئام - متابعات

أعلن المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قبل قليل، إتمام توقيع اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، بين الحكومة اليمنية الشرعية، وممثلي مليشيات الحوثي.

ووجه جريفيث الشكر للمملكة العربية السعودية من أجل الدعم الذي قدمته لإطلاق مشاورات السلام اليمنية، وقال في بداية انعقاد جولة المباحثات: “سنسعى لاتفاق يقوم على أساس المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 وسنبحث الوضع الإنساني ومشكلة مطار صنعاء”.

وأوضح جريفيث أن المباحثات تشمل خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين، معربا عن أمله في أن تكون الأيام القادمة “فرصة جوهرية لعملية السلام”.

وحث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جميع الأطراف المشاركة في مباحثات إنهاء الأزمة اليمنية، على التحلي بالمسؤولية والتصرف بشكل فوري لعدم الوصول إلى مرحلة فقدان السيطرة على الاوضاع، وقال: “مستقبل اليمن بين أيدي الحاضرين اليوم”، مضيفا أن “كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية”.

وكانت جولة المحادثات الأولي بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية، وممثلي مليشيات الحوثي، انطلقت قبل قليل، في العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، وبحضور وزيرة الخارجية السويدية.