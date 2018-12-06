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تكريما له

مدرسة بمكة تُطلق اسم أحد طلابها المتوفين على الدوري المدرسي

مدرسة بمكة تُطلق اسم أحد طلابها المتوفين على الدوري المدرسي
weam.co/558661
مكة - حجب العصيمي - الوئام:

بادرت مدرسة شرحبيل بن حسنة المتوسطة بمكتب الغرب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في معلم التربية عبدالله حسين، بإطلاق كأس دوري المدرسة باسم أحد طلابها المتوفين، وهو فؤاد عبدالرحمن الدوبي بالصف الأول متوسط، والذي توفي مع بداية العام الدراسي.

وتأتي المبادرة تكريما للطالب، إذ كان خلال مسيرته الدراسية من الطلاب المميزين خُلقا وعلما، وتقديرا؛ له خصصت المدرسة كأس بطولة الدوري المدرسي باسمه.

وسلم الكأس مدير المدرسة محمد فايز العامري ومعلم التربية البدنية عبدالله حسين بشير، بحضور والد الطالب المتوفي عبدالرحمن الدوبي المعلم بابتدائية حنظلة بن أبي عامر، ووكيل المدرسة تركي بندقجي.

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