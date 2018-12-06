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بمحافظة الطائف

تحرير مخالفات بـ 5 آلاف ريال في جولات تفتيشية للجنة مكافحة التبغ

تحرير مخالفات بـ 5 آلاف ريال في جولات تفتيشية للجنة مكافحة التبغ
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الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف جولاتها الميدانية على منافذ البيع، خلال الأسبوع الحالي، وصادرت وأتلفت كميات من المواد المخالفة لنظام مكافحة التدخين، وحررت مخالفات بلغت قيمتها 5 آلاف ريال.

من جهته، ذكر دخيل الله الثقفي، مدير برنامج مكافحة التدخين، أن أمانة مواطن قادت فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لضبط ومخالفة منفذ معسلات يقوم ببيع التمباك على صغار السن، والذي سيكون له أثر بالغ على صحتهم.

وأشار “الثقفي”، في بيان، أن من ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة الطائف في الحد من انتشار آفة التبغ استقبال بلاغات المواطنين من خلال تطبيق (مكافحة التدخين)، أو من خلال الاتصال على (937)، للوقوف على مخالفات نظام مكافحة التدخين في منافذ البيع.

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