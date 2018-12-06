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قبل اجتماع لأوبك

وزير الطاقة: لا نحتاج إذن واشنطن لخفض إنتاج النفط

وزير الطاقة: لا نحتاج إذن واشنطن لخفض إنتاج النفط
weam.co/558700
وكالات - الوئام:

قال خالد الفالح، وزير الطاقة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة “ليست في موقع” يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) سلوكها.

وأضاف الفالح، في تصريحات قبل اجتماع لأوبك في فيينا، أن واشنطن “ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل”. وأضاف “لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض” الإنتاج.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا الأربعاء في تغريدة الدول الأعضاء في أوبك إلى عدم خفض الإنتاج، مؤكدا أن اسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة.

وكتب ترامب في تغريدة “نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع”.

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