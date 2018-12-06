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“التعاون الإسلامي” ترحب بعقد جولة مباحثات يمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد

“التعاون الإسلامي” ترحب بعقد جولة مباحثات يمنية برعاية الأمم المتحدة في السويد
weam.co/558709
الوئام- واس

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بعقد جولة المباحثات اليمنية، برعاية الأمم المتحدة في السويد.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، من أجل الوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب عن أمله في أن تسفر محادثات السلام اليمنية عن بناء جسور الثقة بين الأطراف اليمنية وإلى الانخراط في محادثات جدية وصادقة تفضي إلى السلام الدائم لليمن، مؤكدا التزام المنظمة الكامل بدعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، لاستتباب الأمن والاستقرار فيه.

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