“صحة الرياض” تنفذ 1996 مبادرة تطوعية في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع (صور)

الرياض- الوئام

تقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر بن فالح الدواس، متطوعي “صحة الرياض” في اليوم العالمي للتطوع، عبر مبادرة تطوعية لزيارة مرضى السرطان من الأطفال بالمسشتفى الجامعي، وذلك ضمن 1996 مبادرة أطلقتها “صحة الرياض”، اليوم الخميس، بمشاركة 101 منشأة تابعة لها.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور ناصر الدواس، إن تلك المبادرات تأتي في إطار المشاركة المجتمعية تماشيا مع رؤية 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي “صحة الرياض”، من خلال قيام كافة المرافق الصحية التابعة لصحة الرياض، بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع يشترك فيها قيادات المنشأة، والعاملين فيها تحت شعار “تطوعي صحة” لإنجاز مهام تطوعية مختلفة.

وأوضح أن من ضمن المبادرات التي أطلقتها، اليوم، هي مبادرة “الإسعافات الطبية الأولية للإصابات العسكرية الميدانية”، بكلية الملك عبدالعزيز الحربية، التي تهدف إلى تدريب القطاعات الحكومية على كيفية الإجراءات الإسعافية الأولية وطرق المحافظة على الحياة، كذلك مبادرات “صحتك في رشاقتك – أنتم الخير والبركة – سكر أقل حياة أكثر – أجر وعافية والتصلب اللويحي وغسل اليدين”، وأيضًا زيارات لدور الأيتام والمسنين، وغيرها من المبادرات التي سيكون لها الأثر الأكبر في خلق مجتمع صحي تطوعي واعي.

كما وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، على مبادرة “العب بس لا تتعب”، والتي تهدف للتوعية بآثار الألعاب الإلكترونية على الفرد والأسرة منظور نفسي واجتماعي، في الرياض بارك.

يشار إلى أن المبادرات شملت إضافة إلى المرافق الصحية، عدد من المراكز التجارية، كما تم إقامة مبادرة أخرى في أحد الأسواق التجارية بالرياض، تم افتتاحها من قبل مساعد مدير صحة الرياض، الدكتور سطام الشيحة، إذ شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار، وتضمنت عددا من الأركان التطوعية التي شارك فيها عدد من منسوبي صحة الرياض، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.