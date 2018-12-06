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تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
weam.co/558729
الوئام- واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهًا متقدما بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وميسان والهدا، والشفا، وبني سعد، ونمرة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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