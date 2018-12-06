التعليقات: 0

بعوائد مالية ضخمة

بدعم آل الشيخ.. شركة “نون” ترعى نادي الاتحاد

بدعم آل الشيخ.. شركة “نون” ترعى نادي الاتحاد
weam.co/558751
جده - أحمد الشمراني - الوئام:

أعلنت إدارة نادي الاتحاد التوقيع رسميًا مع شركة “نون” العالمية لتكون شريكا وراعيا رئيسيا للعميد في المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر لـ”الوئام” أن العوائد المالية من الشراكة تعد الأضحم لنادي الاتحاد في تاريخه.

وجاء توقيع العقد بين الاتحاد وإدارة “نون” في مدينة دبي، بحضور ياسر نصيف الأمين العام للنادي، وعبد الله كبوها عضو مجلس الإدارة.

من جهته، ثمن لؤي ناظر، رئيس الاتحاد المهندس، جهود المستشار تركي آل الشيخ، لمتابعته واهتمامه ودوره في هذه الرعاية.

كما توجه بالشكر أيضا لرئيس نادي الاتحاد السابق نواف المقيرن، والذي كان له الدور الأكبر في التفاوض والاتفاق النهائي مع “نون”.

وختم رئيس الاتحاد حديثه بشكره الكبير للجماهير الاتحاديه، على وقوفهم مع الفريق، وكونهم الحافز الأول والرئيسي لهذه الرعاية، كما شكر أيضا الشريك الجديد والراعي الرسمي الشركة العالمية “نون” على ثقتها بنادي الاتحاد، وحرصها على أن تكون راعيا رسميا للاتحاد.

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر 6-12-2018 الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي بث مباشر 6-12-2018 الدوري السعودي

“الهلال” الأكثر تداولا بالمملكة على “تويتر” في 2018.. و”النصر” ثانيا

“الهلال” الأكثر تداولا بالمملكة على “تويتر” في 2018.. و”النصر” ثانيا

وسائل إعلامية تتداول خبر عودة “حسين وتيسير” للأهلي في الانتقالات الشتوية

وسائل إعلامية تتداول خبر عودة “حسين وتيسير” للأهلي في الانتقالات الشتوية

الفيحاء ينفي توصله لاتفاق بشأن بيع اسبيريليا

الفيحاء ينفي توصله لاتفاق بشأن بيع اسبيريليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>