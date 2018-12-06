بدعم آل الشيخ.. شركة “نون” ترعى نادي الاتحاد

جده - أحمد الشمراني - الوئام:

أعلنت إدارة نادي الاتحاد التوقيع رسميًا مع شركة “نون” العالمية لتكون شريكا وراعيا رئيسيا للعميد في المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر لـ”الوئام” أن العوائد المالية من الشراكة تعد الأضحم لنادي الاتحاد في تاريخه.

وجاء توقيع العقد بين الاتحاد وإدارة “نون” في مدينة دبي، بحضور ياسر نصيف الأمين العام للنادي، وعبد الله كبوها عضو مجلس الإدارة.

من جهته، ثمن لؤي ناظر، رئيس الاتحاد المهندس، جهود المستشار تركي آل الشيخ، لمتابعته واهتمامه ودوره في هذه الرعاية.

كما توجه بالشكر أيضا لرئيس نادي الاتحاد السابق نواف المقيرن، والذي كان له الدور الأكبر في التفاوض والاتفاق النهائي مع “نون”.

وختم رئيس الاتحاد حديثه بشكره الكبير للجماهير الاتحاديه، على وقوفهم مع الفريق، وكونهم الحافز الأول والرئيسي لهذه الرعاية، كما شكر أيضا الشريك الجديد والراعي الرسمي الشركة العالمية “نون” على ثقتها بنادي الاتحاد، وحرصها على أن تكون راعيا رسميا للاتحاد.