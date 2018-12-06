عاجل.. “لجنة الانضباط” تعاقب رئيس “الوحدة” والمدير التنفيذي لـ”النصر”

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة رئيس نادي الوحدة والمدير التنفيذي لنادي النصر؛ على خلفية الأحداث التي صاحبت قضية إشراك “علي النمر” لاعب الوحدة، في مباراة فريقه مع النصر في الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت العقوبة كالتالي:
- معاقبة رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وتوقيفه 15 يوما، لتصريحه خلال برنامج تلفزيوني بشأن معطيات تتعلّق بملف قضية منظورة أمام لجنة الانضباط والأخلاق، الأمر الذي يعدُّ مخالفة لأحكام المادة (3/81) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم.
- معاقبة المدير التنفيذي لنادي النصر، أحمد البريكي، بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمانه من دخول جميع الملاعب لمدة 3 أشهر، لتصريحه خلال برنامج تلفزيوني تطرق فيه إلى محتوى ملف قضية منظورة أمام لجنة الانضباط والأخلاق، اطلع عليها بموجب صفته في النادي المعني بالقضية، وذلك بطريقة فيها محاولة للتأثير على قرار اللجنة وإثارة الرأي العام؛ الأمر الذي يعد مخالفة منه لأحكام المادة (٣/٨1) من لائحة الانضباط والأخلاق للاتحاد السعودي لكرة القدم.