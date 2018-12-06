عاجل.. “لجنة الانضباط” تعاقب رئيس “الوحدة” والمدير التنفيذي لـ”النصر”

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة رئيس نادي الوحدة والمدير التنفيذي لنادي النصر؛ على خلفية الأحداث التي صاحبت قضية إشراك “علي النمر” لاعب الوحدة، في مباراة فريقه مع النصر في الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت العقوبة كالتالي: