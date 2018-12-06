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في تصريحات

“بيليه” يهين “ميسي”

“بيليه” يهين “ميسي”
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الوئام-متابعات
وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه انتقادا قاسيا و هجوما لاذعا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رافضا المقارنة بينهما مؤكدا أنه اللاعب الأفضل بوضوح.

وفي تصريحات لا تخلو من الإهانة، لصحيفة “Folha de S.Paulo”، قال بيليه: “كيف ستقارن بين شخص يلعب برأس بشكل جيد ويركل الكرة باليمين واليسار، وشخص آخر يستخدم قدم واحدة في اللعب، ويعتمد على مهارة واحدة ولا يعرف ضرب الكرة بالرأس؟”.

وبدا بيليه (78 عاما) مستغربا من فكرة المقارنة الأزلية بين الاثنين: “كيف تستطيع أن تقارن؟ حتى تُقارن ببيليه، عليك أن تستخدم القدم اليمنى واليسرى وتستطيع استخدام رأسك أيضا”.

ويعرف عن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، إمكانياته العالية باللعب بقدمه اليسرى، وعدم إتقانه اللعب بالرأس بسبب قصر قامته.

وفي مطلع هذا العام، قال بيليه إن مواطنه نيمار هو أفضل موهبة في العالم حاليا، وفضّله على ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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