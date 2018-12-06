صحفي تركي معتقل برومانيا يطلب اللجوء السياسي: “لا عدالة في إسطنبول”

قدم الصحفي التركي المعتقل في رومانيا كامل ديميركيا، اليوم، طلب لجوء سياسي إلى رومانيا، وذلك بعدما طالبت تركيا رومانيا بتسليمه إليها.

وأبدى ديميريكا اعتراضه على قرار تسليمه إلى تركيا أمام محكمة الاستئناف، حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، قائلا “إن العدالة لا تؤدي دورها في تركيا”، نافيا كل التهم الموجهة إليه بالتورط في المشاركة في أعمال إرهابية، فيما أفرجت عنه المحكمة في انتظار للحكم في القضية الذي أرجأت صدوره إلى الـ14 من ديسمبر الجاري.

وكانت رومانيا قد أصدرت أمر اعتقال للصحفي التركي بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاشتباه في وجوده على صلة بالداعية الديني عبد الله جولن الذي تتهمه تركيا بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016.

من جانبه، قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إنه يتابع القضية عن كثب، فيما تنادي أحزاب المعارضة الرومانية بعدم تسليم ديميركيا إلى تركيا خوفا على حياته.