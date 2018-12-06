مسؤولة بتعليم الطائف: الاختبارات فترة حرجة وإدارة الأزمات مؤمل من كل قائدة

الطائف - الوئام -عبدالله العازمي:

أكدت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الطائف الاستاذة هند الزرقي أن اسبوعي الاختبارات هي خلاصة جهد فصل دراسي للمدرسة والطالبة والأسرة، وأن مؤشر التحصيل الدراسي هو ماتعمل الإدارة والمدرسة على تحسينه طوال العام الدراسي.

وأشارت خلال تصريحات لــ”الوئام” إلى أن فترة الاختبارات فترة حرجة ومايستلزم ذلك من الحكمة وضبط النفس, ومشيدة في الوقت ذاته بالقيادة الواعية في إدارة الأزمات وحل المشكلات بوعي وبصيرة بعواقب الأمور.

وأستعرضت بعض الملاحظات الهامة لتنظيم العمل​​ وذلك خلال برنامج تجويد الاختبارات التحصيلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية والذي نظمته الشؤون التعليمية للبنات في تعليم الطائف ممثلةً في إدارتي الإشراف التربوي والتقويم والقبول للبنات بحضور مديرة التقويم والقبول هدى الشهري وقائدات المدارس على مسرح الشؤون التعليمية للبنات لقائدات المدارس بالمكاتب الداخلية ولقاء عن بعد لقائدات المدارس بالمكاتب الخارجية كلن بالمكتب الذي تتبع له المدرسة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة قائدات المدارس اللوائح والأدلة وضوابط الاختبارات من خلال عددٍ من المحاور تناولت تعليمات ونظم الاختبارات والقيادة الفاعلة للجان.

كما استعرض مهام نظام المقررات خلال هذه الفترة ورؤى ومؤشرات الاختبارات واختتمت المحاور بمناقشة الانقطاع ومعادلة الوثائق الدراسية وفي ختام اللقاء ثمنت الزرقي والشهري حضور قائدات المدارس للبرنامج.