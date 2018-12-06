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“موديز”: 4% نموا بالإقراض في المملكة خلال 2019

“موديز”: 4% نموا بالإقراض في المملكة خلال 2019
weam.co/558789

توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نمو الإقراض في السعودية خلال 2019، بنسبة تصل إلى 4%، وما بين 6 ــ 7% في الكويت، وعمان، والبحرين، لافتة إلى أن نسب الإقراض ستزداد لقطاعات بعينها على رأسها التشييد والعقارات.

وأكد التقرير الصادر حديثا مرونة البنوك في السعودية، والكويت، والإمارات، في حين تبقى البنوك في البحرين وعمان تحت ضغوط مالية بسبب عوامل اقتصادية في تلك الدول.

وعزت موديز تلك الرؤية، إلى استعداد الدولة على دعم الإنفاق الحكومي بقوة تعزيزاً للبنوك، على عكس البحرين وعمان.

وأكدت النظرة المستقرة للأنظمة المصرفية لقطاع البنوك الخليجي. وأوضحت في تقريرها أن التوقعات المستقرة لبنوك الخليج تعكس تحسن ظروف بيئة التشغيل، ورأس المال القوي.

وأشارت الوكالة، إلى توقعاتها بنمو الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية خلال المدة التي تراوح بين 12 ــ 18 شهراً المقبلة.

 

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