“حكم بدرجة فنان”.. ما لا تعرفه عن قائد “ديربي الرياض” المقبل

إبراهيم الـ صالح - الوئام

كلف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، بقيادة “ديربي الرياض” في الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستجمع الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت المقبل.

نيستور فابيان بيتانا والذي نال شارة “فيفا” عام 2010، كان قد سبق له وأن قاد بضعة مباريات بكأس العالم 2014، وتحديدًا 4 مباريات، إحداها مباراة لروسيا أمام كوريا الجنوبية وانتهت بالتعادل 1/1، بينما كانت أهم مبارياته بتلك البطولة مواجهة فرنسا وألمانيا في ربع النهائي وفاز المانشافت بهدف نظيف.

نيستور بيتانا سبق وأن حصد لقب الحكم الأفضل في أمريكا الجنوبية عام 2014 بحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم، لكن المثير أنه سبق وأن خاض تجربة التمثيل والمشاركة في فيلم سينمائي أرجنتيني بعنوان لا فوريا “الغضب” عام 1997، وظهر في الفيلم بدور حارس في “فيلا دل باركي”، الحي الشهير في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

يُذكر أن بيتانا قاد افتتاح مونديال روسيا الصيف الماضي بين الدب الروسي والأخضر السعودي وفاز الأول بخماسية نظيفة، كما قاد المباراة الختامية بين فرنسا وكرواتيا وفازت الأولى برباعية مقابل هدف وتُوّجت بطلة للعالم.