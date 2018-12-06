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الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

الترجي التونسي يرفض نقل السوبر الإفريقي إلى قطر
weam.co/558803

رفض نادي الترجي التونسي، نقل مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، متمسكًا بإقامة اللقاء في تونس.

ويلعب الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، مع الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية، على لقب السوبر الإفريقي، وذلك في الخامس من يناير القادم.

وقال كمال العروسي محامي نادي الترجي – في تصريحاته لموقع “نسمة سبور” التونسي اليوم الخميس – إن إدارة ناديه ترفض تمامًا نقل لقاء السوبر الإفريقي إلى قطر، مؤكدًا أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تفيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي على ملعب بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف العروسي، أن الترجي لم يتلق أي خطاب من الكاف بشأن نقل اللقاء من تونس، مشيرا إلى أن إدارة الترجي تتمسك بلعب اللقاء في ملعب “رادس” خاصة أنها تتزامن مع الذكرى المائوية لتأسيسه.

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