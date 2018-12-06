مين باقي ما فاز عليك يالاتحاد ؟ #الاتحاد_الفيصلي

ما زال النادي الجداوي العريق و عميد أندية المملكة العربية

السعودية؛ يقبع في قاع جدول ترتيب الدوريبعد أن بلغت مجموع

هزائمه تسعة، في ليلة استحق فيها الفيصلي أن ينال نصيبه من كعكة الاتحاد بفوز على أرض الجوهرة المشعة بهدفين مقابل

هدف واحد للاتحاد، حيث لعب الفيصلي بالطريقة المثلى التي

تحقق لهالفوز حتى مع حصول الاتحاد على الاستحواذ الأعلى،

فكانت الغلبة لعنابيسدير بالنتيجة على مدارالشوطين، حتى مع

إحراز الاتحاديين لهدف لا يغني و لا يسمن من جوع في اللحظة

الأخيرة من المباراة. و بهذه النتيجة يقترب الفيصلي من الأربعة

الأوائل و يدخل الصراع على المراتب المتقدمة و المؤهلة لدوري

أبطال آسيا، فيما زادت أمور الاتحاد تعقيداً بعد أن تركه رفقائه في مؤخرة الترتيب بحصد بعض النقاط ليتركوه خلفهم وحيداً في المؤخرة.