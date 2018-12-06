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ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة

«التعليم» تصدر تعميماً بخصوص القبول في برنامج اعداد المعلم في كليات التربية

«التعليم» تصدر تعميماً بخصوص القبول في برنامج اعداد المعلم في كليات التربية
weam.co/558811
الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

وجهت وزارة التعليم برقية عاجلة لمديري الجامعات بخصوص برامج إعداد المعلم ونصت البرقية على فتح برامج إعداد المعلم اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440-1441 وتكون في مستوى الدراسات العليا ما عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي يمكن أن يقدم في مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.

وتضمنت البرقية التي حصلت “الوئام” على نسخة منها لا يفتح القبول في أي برنامج من إعداد المعلم إلا بعد إقراره من قبل وزارة التعليم ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة ولا يفتح القبول إلا بعد تجديدها و تصمم برامج إعداد المعلم وفق ما ورد من تنظيم الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد
المعلم، في ضوء لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية واللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
يذكر أن وزارة التعليم قد أوقفت القبول في برامج إعداد المعلم بكليات المعلمين في 16-6-1439هـ

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