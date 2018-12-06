الشرطة الفرنسية تضرب عن العمل

الوئام-متابعات

قال الأمين العام لنقابة الشرطة الفرنسية ألكسندر لنغلو اليوم الخميس، إن النقابة بصدد تنظيم إضراب عن العمل السبت المقبل دعما لاحتجاجات “السترات الصفراء”، ضد زيادة أسعار الوقود.

وصرح “لنغلو”، لموقع إخباري محلي، بأن “مطالب السترات الصفراء، تهمنا جميعا، وحان الوقت للتضامن معهم بشكل قانوني… موظفون إداريون وتقنيون وغيرهم من العاملين في وزارة الداخلية سيشاركون في الإضراب”.

ويأتي قرار أقدم نقابة لموظفي وزارة الداخلية في البلاد، رغم إعلان الحكومة إلغاء الضرائب على وقود السيارات التي كان مقررا فرضها خلال العام المقبل 2019.

وقد أسفرت الاحتجاجات على قرار الحكومة زيادة سعر وقود السيارات وضد الضرائب بشكل عام وارتفاع تكاليف المعيشة والتي أطلق عليها حركة “السترات الصفراء”، والتي عمت مُدنًا مختلفة منذ 17 نوفمبر الماضي، عن مقتل 4 أشخاص وإصابة المئات، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف.