التعليقات: 0

السدحان يشكر القيادة على تعيينه نائبا لأمين عام دارة الملك عبدالعزيز

السدحان يشكر القيادة على تعيينه نائبا لأمين عام دارة الملك عبدالعزيز
weam.co/558816

رفع عبدالرحمن بن محمد السدحان الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبا للأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز مؤكداً على ما تلقاه الدارة من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الدارة الذي جعل منها مؤسسة رائدة في مصاف المراكز العالمية المماثلة ومنارة ثقافية معرفية متفردة.

 

كما رفع السدحان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزيرالدفاع نائب رئيس مجلس الإدارة – يحفظه الله – على ما تحظى به الدارة من متابعة دقيقة ورعاية كريمة من لدن سموه.

وأشار نائب الأمين العام للدارة أن هذه الثقة وسام شرف وتكليف لمواصلة عمله في خدمة الوطن من خلال توثيق تاريخه المشرق ومن موقع الدارة الكبير في الأوساط العربية والعالمية في ظل إدارة ومتابعة معالي أمينها العام الدكتور فهد بن عبدالله السماري شاكراً ومقدراً لمعاليه كل الجهود المبذولة لتطوير العمل في الدارة ومراكزها العلمية التابعة لها ودعمها بكل ما ينجح أعمالها ومشروعاتها.

روابط ذات صلة

أزمة قلبية تداهم مسؤولًا بتعليم الطائف

أزمة قلبية تداهم مسؤولًا بتعليم الطائف

مسؤولة بتعليم الطائف: الاختبارات فترة حرجة وإدارة الأزمات مؤمل من كل قائدة

مسؤولة بتعليم الطائف: الاختبارات فترة حرجة وإدارة الأزمات مؤمل من كل قائدة

مدرسة بمكة تُطلق اسم أحد طلابها المتوفين على الدوري المدرسي

مدرسة بمكة تُطلق اسم أحد طلابها المتوفين على الدوري المدرسي

احتفالا باليوم العالمي للتطوع ..انطلاق عدة مبادرات تطوعية في أم الدوم

احتفالا باليوم العالمي للتطوع ..انطلاق عدة مبادرات تطوعية في أم الدوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>