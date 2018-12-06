صحف كويتية تحتجب عن الصدور يوم السبت من كل أسبوع

الوئام-متابعات

تحتجب صحف: القبس والرأي والأنباء والجريدة، الكويتية، عن الصدور، كل يوم سبت أسبوعياً، اعتباراً من 5 يناير 2019، وذلك حسب اتفاق مبرم بين هذه الصحف جميعاً، إذ علمت «البيان» أن صحيفة القبس، التي هي من بين تلك الصحف، قد اتخذت كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لهذا الإجراء، بالتنسيق مع هذه الجهات المذكورة، كما أنها تنتوي تعديل قياس الجريدة بدءاً من مطلع يناير 2019.

وقد قررت إدارة «القبس»، طبقاً لمصدر «البيان»، أن تنشر يوم 29 من الشهر الجاري، خبر احتجابها عن الصدور كل يوم سبت بدءاً من الموعد المقرر، وذلك بعد أن بُلّغ المعلنون رسمياً بهذا القرار في الـ13 من ديسمبر الجاري.