بالأسماء: التعليم تعلن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الانضباط المدرسي

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي على مستوى الوزارة برئاسة وكيل الأداء التعليمي أ.د/ عيد بن محيا الحيسوني، وعضوية كل من:

د. محمد بن هندي الغامدي مدير عام الإشراف التربوي.

د. يحيى بن محمد الخبراني مدير عام التوجيه والارشاد .

د. نجلاء بنت علي الخبتيمدير عام التقويم والقبول.

أ. نهاية بنت عبدالله الخنين مديرة عام الإشراف التربوي للبنات.

موضي بنت علي المقيطيب مديرة عام التوجيه والارشاد للطالبات.

محمد بن عبدالرحمن الشهري مدير نظام نور.

حامد بن حمدان الغامدي مدير قنوات عين.

محمود بن عبدالله القويحص الادارة العامة للتعليم الاهلي.

ابراهيم بن عبدالعزيز الجلعود الادارة العامة للمتابعة.

نجم بن عبدالمحسن التويجري الأمانة العامة لإدارات التعليم.

أحمد بن فصال السبعي الادارة العامة لتقنية المعلومات .

عبدالله بن مهدي القحطاني الادارة العامة للإعلام التربوي .

منيرة بنت راضي الراضي الامانة العامة لادارات التعليم.

علي بن محمد الخبراني أمين ومقرر اللجنة.

وبحسب القرار فإن اللجنة تتابع مدى تحقق الانضباط المدرسي على مستوى إدارات التعليم خلال أيام العام

الدراسي عموما وبشكل خاص في الأسابيع المستهدفة.

ويكون ذلك بالزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ الإجراءات إلكترونيا عن طريق برنامج نور كما تقوم اللجنة بتقييم مستوى تنفيذ الإجراءات ومدى تحقيق الانضباط في المدارس التابعة لإدارات التعليم وفق المعايير المحددة لذلك.

وتستثمر اللجنة وسائل الإعلام المتاحة في توعية المجتمع بأهمية الانضباط وتعزيز التواصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام وبين منسوبي التعليم كما تراجع اللجنة وضع الإدارات التعليمية والمدارس التي يوجد لديها قصور في تنفيذ ومتابعة إجراءات خطة الانضباط وتتخذ الإجراء المناسب معها.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية ويعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغي ما قبله من قرارات تتعارض معه وعلى الجهات المعنية اعتماده والتمشي بموجبه كل فيما يخصه.