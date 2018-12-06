التعليقات: 0

“البيئة” تحذر من صيد السلاحف وتتوعد المخالفين

“البيئة” تحذر من صيد السلاحف وتتوعد المخالفين
weam.co/558830

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حظر صيد السلاحف البحرية أو جمع بيضها أو الاتجار في لحومها ومنتجاتها، داعية مرتادي البحر وصيادي الأسماك الذين تقع السلاحف في شباكهم إلى المبادرة بإطلاقها، وإعادة ما يتم صيده من هذه الحيوانات إلى البحر.

وأكدت الوزارة أن من يخالف هذه التوجيهات يعرض نفسه للعقوبة حسب نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة ولائحته التنفيذية، حيث يحظر النظام صيد السلاحف أو جمع بيضها أو نقله أو الاتجار به، إضافة إلى العبث بأعشاش السلاحف وأماكن تجمعها.

وناشدت مرتادي البحر والصيادين والهواة بضرورة الحفاظ على السلاحف البحرية وعدم العبث بها، كواحدة من الأنواع المهمة في البيئة البحرية، مبينة أن كل من يخالف ذلك الحظر سيكون عرضة للعقوبة، حسب نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ولائحته التنفيذية.

وتعد السلاحف البحرية من الحيوانات المعمرة، حيث تنمو ببطء، ولا تسلم غالبية صغار السلاحف من الأذى، فبعضها لا يقوى على الخروج من العش فيموت، وتلتهم السرطانات والطيور عددا منها على الشاطئ قبل وصولها إلى البحر، ويذهب بعضها فريسة الصيادين وهواة التربية والتجار، حيث تمضي صغار السلاحف سنوات من عمرها في البحار العميقة، وهي تكبر ببطء محاولة اجتناب المفترسات.

روابط ذات صلة

“البيئة” تدشن منصة “زراعي” لتقديم أكثر من 80 خدمة إلكترونية

“البيئة” تدشن منصة “زراعي” لتقديم أكثر من 80 خدمة إلكترونية

“البيئة”: نهدف إلى رفع استهلاك الفرد إلى 20 كجم من المأكولات البحرية المحلية في 2030

“البيئة”: نهدف إلى رفع استهلاك الفرد إلى 20 كجم من المأكولات البحرية المحلية في 2030

“البيئة” تغرم 7 مشاريع دواجن مخالفة بأكثر من 1.5 مليون ريال

“البيئة” تغرم 7 مشاريع دواجن مخالفة بأكثر من 1.5 مليون ريال

“البيئة”: إنشاء محمية بحوطة بني تميم على مساحة مليوني متر مربع

“البيئة”: إنشاء محمية بحوطة بني تميم على مساحة مليوني متر مربع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>