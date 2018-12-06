المملكة تطلق قمرين صناعيين خلال ساعات.. تعرف على أبرز خدماتهما

في السابعة من صباح غد الجمعة، تكون المملكة العربية السعودية على موعد جديد “في الفضاء”، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والتي هندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله-.

هناك في قاعدة جيوغوان الصينية، يجتمع علماء كثر من ضمنهم 120 سعوديا مختصا في مجالات الميكانيكا، والاتصالات، والهندسة الرقمية، والطاقة، وأنظمة التحكم، والبرمجة، وهندسة النظم والبصريات، لإطلاق قمري الاستطلاع السعودية “سعودي سات 5A” و”سعودي سات 5B”.

القمران أجريت اختبارات إطلاقهما في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على أيدي خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

وللقمرين الجديدن خدمات عدة منها:

• توفير صور عالية الدقة لسطح الأرض من المدار الأرضي المنخفض.

• تقديم الخدمات للجهات الحكومية والخاصة في المملكة فيما يتعلق بالصور عالية الدقة.

• رصد الغطاء الزراعي

• التخطيط العمراني.

• مراقبة التحركات والتغيرات على سطح الأرض.

• تجربة أنظمة فضائية جديدة.

وأطلقت مدينة الملك عبدالعزيز سابقا 13 قمرا صناعيا، وشاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني، وتوفير الخدمات المتطورة لنظام الاستشعار عن بعد، وإطلاق نظام متطور لتتبع ومراقبة السفن التجارية بالأقمار الصناعية تشمل تغطية يومية شاملة لحركة السفن تصل إلى 30 ألف سفينة حول العالم.