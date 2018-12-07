القبض على مواطنين قاما بالسطو المسلح على سيارة نقل وسرقة أخرى بوادي الدواسر

الوئام-وادي الدواسر-فالح الدوسري

تمكنت دوريات الأمن في وادي الدواسر،اليوم، من القبض على مواطنين لقيامهما بالسطو على سيارة نقل وإطلاق النار على سائقها وسرقة سيارة جيب ليكزس كان يقوم بنقلها.

وأعلن الأمن العام أن القبض عليهما تم بعد رصد تواجدهما بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وتبادل إطلاق النار معهما.

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها سائق سيارة نقل بتاريخ 1440/3/24هـ، في محافظة الرين بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها تعرضه للإصابة بطلقات نارية، والاستيلاء على سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها، فقد أسفرت عمليات البحث والمتابعة الأمنية – بتوفيق الله تعالى – عن القبض على مرتكبيها ، وتبين أنهما مواطنين، أحدهما مطلوب في جريمة قتل، بعد أن تم رصد تواجدهما بالسيارة المسروقة بمنطقة صحراوية تبعد (170) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وقد بادرا بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في محاولة للهروب، فتم مطاردتهما وتبادل إطلاق النار معهما مما نتج عنه إعطاب مركبتهما وإصابة أحدهما والقبض عليهما، كما نتج عن تبادل إطلاق إصابة أحد رجال الأمن بطلقات نارية وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأعلنت منطقة الرياض،عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. .