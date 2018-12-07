إطلاق قمرين صناعيين بتصميم وتنفيذ سعودي إلى الفضاء

الرياض- الوئام:

تم اليوم الجمعة 7-12-2018 إطلاق أقمار صناعية بتصميم وتنفيذ سعودي إلى الفضاء. وكانت المملكة العربية السعودية على موعد جديد “في الفضاء”، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والتي هندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله-.

هناك في قاعدة جيوغوان الصينية، اجتمع علماء كثر من ضمنهم 120 سعوديا مختصا في مجالات الميكانيكا، والاتصالات، والهندسة الرقمية، والطاقة، وأنظمة التحكم، والبرمجة، وهندسة النظم والبصريات، لإطلاق قمري الاستطلاع السعودية “سعودي سات 5A” و”سعودي سات 5B”.

القمران أجريت اختبارات إطلاقهما في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على أيدي خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.