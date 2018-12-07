هاتف بدون إطار قادم من سامسونج

سيؤول- الوئام:

وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع LetsGoDigital، فيبدو أن شركة سامسونغ حصلت على براءة إختراع لهاتف ذكي مزود بشاشة من دون إطار.

في الصورة أعلاه، يبدو أن شركة سامسونغ تصورت هاتفًا ذكيًا حيث تنحني الشاشة حول حواف الهاتف الذكي، وهذا ما يزيل من الناحية التقنية الإطار الذي يحيط عادة بالشاشة.

كما أن أعلى وأسفل الهاتف غير منتهي، وهذا ما يعطي ذلك الوهم بأن شاشة الهاتف لا تضم أي إطار على الإطلاق.

تذكر براءة الإختراع أيضا أن الشاشة الجانبية ستعمل أيضًا كإطار للجهاز، مما يعني أنه لن يكون هناك إطار معدني حول الجهاز وهو تصميم شائع الإستخدام. وبالطبع، نحن نشك في ما إذا كان هذا سليمًا أم لا من الناحية النظرية، ولكن نظرًا لأنه ليس منتجًا فعليًا، فنحن نعتقد بأن هذا التصميم سيمثل مشكلة بالنسبة لمهندسي سامسونغ في المستقبل.

ما يثير الاهتمام حول هذه البراءة هو أنها بطريقة ما تبدو وكأنها تتويج للعمل الذي قامت به سامسونغ في الماضي.

على سبيل المثال، بدأت هواتف Galaxy SSeries و Galaxy Note Series في السنوات الأخيرة في تبني تصميم يتميز بشاشات منحنية على جانبي الهاتف.

وفي الوقت نفسه كشفت الشركة أيضًا عن بعض أفكارها للشاشات التي سوف تستخدمتها في هواتفها الذكية المستقبلية حيث يمكن بدلاً من القطع أن تستخدم ثقوب صغيرة للكاميرا الأمامية والمستشعرات الضرورية الأخرى، مما يسمح لشاشة الهاتف بالتمدد حتى حافة الهاتف.