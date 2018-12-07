تفاصيل 390 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر (390) فرصة وظيفية للرجال والنساء في عدد من شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى وظائف من خلال ملتقى التوظيف لقطاع السياحة والإيواء للجنسين.

بالاضافة لوظائف متنوعة للجنسين في قطاع الفنادق والسياحة لمختلف المؤهلات وشركة ديبا العربية السعودية (رجال).

إضافة لوظيفة مهندس معماري لحملة بكالوريوس أو دبلوم ويفضل خبرة وفني نجارة لحملة الدبلوم ويفضل خبرة.

كماتتوافر الوظائف أيضا بالشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة (رجال) ومندوب مبيعات دبلوم مع خبرة سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية وبرنامج الإكسل.

وسيتم التقديم لهذه التقديم من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php