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تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي

هذه الوجبة قبل النوم تؤدي لخفض الوزن!

هذه الوجبة قبل النوم تؤدي لخفض الوزن!
weam.co/558874
الرياض- الوئام:

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية أنّ تناول الجبن القريش كوجبة خفيفة قبل النوم يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ليلاً.

وأوضحت المجلة أنّ دراسة جديدة أشارت إلى أنّ التغذية الصحيحة، لا سيما تناول وجبة خفيفة من الجبن القريش قبل الذهاب إلى النوم بنصف ساعة، تساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي أثناء النوم، وهو المسؤول عن فقدان الوزن.

ووجد الباحثون أن 30 غراماً من الجبن كان له تأثير إيجابي على عملية الأيض واستعادة بناء العضلات بما تحتويه من بروتين الجبنين أو الكازين الموجود في منتجات الألبان والجبن.

ويتم هضم الكازين ببطء كما أنه يمد الكتلة العضلية ببروتين عالي الجودة لعدة ساعات ولكي يحصل الجسم على الطاقة سيتم الاعتماد في الليل على الكربوهيدرات والدهون الموجودة بالجسم بدلاً من بروتين الجسم نفسه.

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