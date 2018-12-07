«كونميبول» يرفض منح بوكا جونيورز لقب ليبرتادوريس

بيونس ايرس- الوئام:

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إنه رفض الاستئناف المقدم من بوكا جونيورز بمنحه لقب كأس ليبرتادوريس بسبب شغب جماهير ريفر بليت وهو الأمر الذي تسبب في إلغاء إياب الدور النهائي ونقله إلى مدريد.

وأضاف الكونميبول في بيان إن لجنة الاستئناف بالاتحاد: أكدت قرار لجنة الانضباط في 29 نوفمبر ورفضت طلب بوكا.

وكان القرار متوقعاً لكن بوكا أشار إلى أنه سيقدم استئنافاً في محكمة التحكيم الرياضي.

وطلب بوكا احتساب نتيجة إياب الدور النهائي لصالحه، وتعادل الفريقان الغريمان 2-2 في الذهاب بإستاد بومبونيرا في 11 نوفمبر الماضي.

وتعرضت حافلة بوكا لاعتداء من جماهير ريفر خارج إستاد مونومنتال قبل مباراة الإياب التي كانت مقررة في 24 نوفمبر الماضي، مما أدى إلى إصابة العديد من لاعبي بوكا وإلغاء المواجهة.

وأجبر العنف مسؤولي الكونميبول على نقل المباراة الحاسمة إلى مدريد إذ ستقام الأحد المقبل بإستاد سانتياغو برنابيو لتحديد الفائز باللقب.

واستند بوكا في استئنافه على واقعة مشابهة أخرى بين الفريقين قبل ثلاثة أعوام انتهت باستبعاده من كأس ليبرتادوريس عقب هجوم جماهيره على لاعبي ريفر برذاذ الفلفل بعد نهاية الشوط الأول من ذهاب دور الستة عشر.