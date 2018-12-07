آرسنال يفشل صفقة انتقال رابيو إلى برشلونة

باريس- الوئام:

بينما تشير أغلب المعطيات إلى أن فريق برشلونة حسم بنسبة كبيرة صفقة ضم نجم يحمل قميص فريق باريس سان جيرمان، أوضحت تقارير صحافية أن مدرب آرسنال أوناي إيمري دخل على الخط من أجل إقناع النجم الفرنسي بالانضمام إلى المدفعجية.

وذكر موقع “le10sport” أن مدرب آرسنال أوناي إيمري، ربط مؤخراً قنوات الاتصال مع محيط لاعب باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأن المدرب الإسباني يُريد الحصول على خدمات النجم الفرنسي الشاب، الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي.

وتابع نفس الموقع، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إيطالية، أن أوناي إيمري يعرف جيداً أدريان رابيو، إذ أشرف على تدريبه حينما كان على رأس الإدارة الفنية للفريق الباريسي، وأردف أن المدرب الإسباني سيحاول استغلال هذا المعطى، من أجل إقناع رابيو بالانضمام إلى آرسنال، لاسيما وأن الفريق اللندني استعاد الكثير من توهجه تحت قيادة إيمري.

هذا ويُعد أدريان رابيو (23 عاماً) من الأهداف الرئيسية لفريق برشلونة، إذ يُحاول النادي الكاتالوني من مدة الظفر بخدمات متوسط الميدان الموهوب، الذي يبدو أنه سيغادر الفريق الباريسي بنسبة كبيرة نهاية الموسم الحالي، فيما كشفت شبكة “راي سبورت” الإيطالية قبل أيام أن برشلونة أنهى بالفعل صفقة رابيو، الذي سينضم للفريق الكاتالوني في الموسم المقبل.

الجدير ذكره أن العلاقة بين أدريان رابيو وباريس سان جيرمان وصلت إلى الباب المسدود، إذ رفض اللاعب الفرنسي في أكثر من مرة تجديد عقده مع العملاق الفرنسي، فيما طالبت جماهير النادي الباريسي من رابيو الرحيل عن الفريق.