النفط ينخفض مع ربط أوبك بين خفض الإنتاج وقرار روسيا

الوئام - وكالات

انخفضت أسعار النفط، اليوم، مدفوعة بقيام “أوبك” بتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات الإنتاج، مع انتظارها لدعم من روسيا، التي أفادت تقارير، بأنها لا تريد خفض إنتاجها بأكثر من 150 ألف برميل يوميا.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، دون 60 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، ثم جرى تداولها عند 59.49 دولار للبرميل، منخفضة 57 سنتا، أو ما يعادل 1% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.98 دولار للبرميل متراجعة 52 سنتا أو 1%.

وتأتي انخفاضات الأسعار، بعد أن تراجع الخام نحو 3% في الجلسة السابقة، مع إنهاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” لاجتماع في مقرها الرئيسي بفيينا بالنمسا، أمس، دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات، لتستعد بدلا من ذلك لبحث المسألة اليوم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله يوم الجمعة إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، فيما يتوقع محللون أن تقلص أوبك إنتاج النفط بقدر أكبر بالمقارنة مع روسيا.

وتضرر منتجو النفط من هبوط أسعار الخام 30% منذ أكتوبر، مع ارتفاع الإمدادات، في الوقت الذي ضُعفت فيه آفاق الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.

وزاد إنتاج النفط من أكبر منتجي العالم، أوبك وروسيا والولايات المتحدة، 3.3 مليون برميل يوميا منذ نهاية 2017 إلى 56.38 مليون برميل يوميا، ليلبي نحو 60% من الاستهلاك العالمي، وتعادل تلك الزيادة وحدها إنتاج الإمارات وهي عضو كبير في أوبك.

وفي سياق متصل، قال مصدران في “أوبك” إن إيران تبدو العقبة الأساسية في الاتفاق بشأن إنتاج النفط، المزمع مناقشته اليوم، في الوقت الذي لم توافق فيه السعودية، أكبر منتج في المنظمة، بعد على إعفاء طهران التي تخضع لعقوبات أمريكية.

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الجمعة مناقشات في فيينا قبل أن تتوجه للاجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا.