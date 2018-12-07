سجل المتوجين بلقب «الأفضل» في مونديال الأندية

تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان أبوظبي الأربعاء المقبل، بنسخة مثيرة تشهد مشاركة فريقين من الكرة العربية هما العين الإماراتي والترجي التونسي.
وفيما يلي سجل بأسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم للأندية:
2000
البرازيلي إديلسون (كورينثيانز البرازيلي)
2005
البرازيلي روجيرو سيني (ساو باولو البرازيلي)
2006
البرتغالي ديكو (برشلونة الإسباني)
2007
البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي)
2008
الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)
2009
الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)
2010
الكاميروني صامويل إيتو (إنتر ميلان الإيطالي)
2011
الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الأسباني)
2012
البرازيلي كاسيو (كورينثيانز البرازيلي)
2013
الفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ الألماني)
2014
الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني)
2015
الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة الإسباني)
2016
البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)
2017
الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)