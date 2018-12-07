سجل المتوجين بلقب «الأفضل» في مونديال الأندية

مدريد- الوئام:

تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في أحضان أبوظبي الأربعاء المقبل، بنسخة مثيرة تشهد مشاركة فريقين من الكرة العربية هما العين الإماراتي والترجي التونسي.

وفيما يلي سجل بأسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم للأندية:

2000

البرازيلي إديلسون (كورينثيانز البرازيلي)

2005

البرازيلي روجيرو سيني (ساو باولو البرازيلي)

2006

البرتغالي ديكو (برشلونة الإسباني)

2007

البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي)

2008

الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

2009

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

2010

الكاميروني صامويل إيتو (إنتر ميلان الإيطالي)

2011

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الأسباني)

2012

البرازيلي كاسيو (كورينثيانز البرازيلي)

2013

الفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونيخ الألماني)

2014

الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد الإسباني)

2015

الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة الإسباني)

2016

البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)

2017

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)