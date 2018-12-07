الذهب يرتفع 0.1% ويتجه نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس

الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا، في الوقت الذي ينخفض فيه الدولار بفعل تجدد التكهنات بشأن توقف وشيك في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية.

والأسواق حاليا في انتظار بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المتوقع أن تنشر بحلول الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت جرينتش، بحثا عن مؤشرات بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تؤثر على السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، كما يتوقع صدور بيانات البطالة والأجور في الولايات المتحدة اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1238.37 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 1244.32 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، ومع ارتفاعه بنحو 1.5% هذا الأسبوع، يبدو الذهب متجها لتحقيق أفضل مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا قليلا إلى 1243.8 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، يواجه مؤشر الدولار صعوبات مع تعرضه لضغوط جراء المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأجل الطويل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يسجل الفضة تغيرا يذكر عند 14.47 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاديوم 1% إلى 1197.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين قليلا إلى 787.30 دولار للأوقية، ليواصل خسائره للأسبوع الخامس على التوالي. وهبط البلاتين نحو 1.3 بالمئة هذا الأسبوع.