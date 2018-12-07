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إتلاف 922 كيلو جراماً من المواد الغذائية

إغلاق وإنذار عدد من المحلات التجارية المخالفة في صامطة

إغلاق وإنذار عدد من المحلات التجارية المخالفة في صامطة
weam.co/558914
صامطة- الوئام:

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية محافظة صامطة خلال الشهر الماضي، على المطاعم والبوفيهات والبقالات والمخابز وما يتعلق بالصحة العامة، عن تحرير 37 مخالفة، وتسجيل 54 إنذاراً، وإتلاف 922 كيلو جراماً من المواد الغذائية المنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى فرض غرامات مالية على جميع المخالفات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي دغريري، أن البلدية كثفت أعمالها الشهر الماضي من خلال الزيارات التفتيشية لمحلات بيع المواد الغذائية، إذ بلغت 476 زيارة تفتيشية لمختلف المحلات.

مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت التجارية التي تتعلق بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها، والتأكد من تطبيق اشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.

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