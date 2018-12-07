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بسبب الاكتئاب الشديد

مذيعة بي بي سي تقطع البث المباشر.. وتنتحر

مذيعة بي بي سي تقطع البث المباشر.. وتنتحر
weam.co/558917
لندن - الوئام:

أقدمت مذيعة راديو “بي بي سي” البريطانية فيكي آرتشر على الانتحار، بعد أن طلبت فاصلا قصيرا أثناء تقديمها لبرنامجها على الهواء.

ووفقا لما ذكرته “الجارديان” البريطانية، أخبرت آرتشر البالغة من العمر 41 عاما، والأم لثلاثة أطفال، زملائها في العمل أنها بحاجة لأخذ قسط من الراحة، وغادرت الاستوديو متجهة إلى المنزل،  وبعد ساعات قليلة تم العثور عليها ميتة في منزلها.

وعثر حماها على جثتها عندما ذهب إلى منزلها للمساعدة في بعض الأمور المنزلية كما سبق ووعدها بذلك.

وعلى الرغم من نجاحها في عملها، عانت المذيعة من الاكتئاب فترة طويلة، وحاولت الانتحار مرتين سابقتين، وفي الأسابيع الأخيرة قبل وفاتها، كانت تنشر منشورات حزينة على مدونتها الشخصية تشتكي خلالها من صعوبات الحياة.

وقال ديفيد جينينجز، رئيس إذاعة “بي بي سي” إن جميع موظفي محطة الراديو شعروا بالحزن على نبأ وفاة آرتشر، التي كانت رائدة وصحافية بارزة.

 

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