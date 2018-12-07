إطلاق “سعودي سات 5أ و 5ب”.. قمرين اصطناعيين بأيدي وطنية خالصة

الرياض - الوئام:

رفع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله – وذلك بمناسبة نجاح إطلاق القمرين الصناعيين “سعودي سات 5أ” و “سعودي سات 5ب” الذي تم في هذا اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح سموه أن تحقيق هذا الانجاز قد تم بفضل الله ثم رعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية سمو ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية، وأن هذا الانجاز يأتي استكمالاً للعديد من الانجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاما مع رؤية المملكة 2030″.

ويأتي تحقيق هذا الانجاز كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين “سعودي سات 5أ” و “سعودي سات 5ب” في معاملها بأيادي وطنية، حيث سيتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية. وسيتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

​يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق وأن أطلقت 13 قمراً صناعياً سعودياً ما بين عامي 2000 و 2017م، كما شاركت في تنفيذ تجارب علمية في الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” وجامعة ستانفورد من على متن القمر سعودي سات 4 في عام 2014م، وكذلك شاركت في مهمة (تشانق اي 4) بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية في عام ٢٠١٨ لاستكشاف القمر.