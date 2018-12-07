محكمة كندية تنظر في إطلاق سراح المديرة المالية لـ”هواوي” بكفالة

الوئام - وكالات

تمثل المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، المحتجزة في كندا، أمام محكمة في فانكوفر، اليوم، لنظر إطلاق سراحها بكفالة بينما تنتظر احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة.

وألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو، 46 عاما، المديرة المالية للشركة، وابنة مؤسسها، في الأول من ديسمبر الجاري، بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وجرى توقيفها في إطار تحقيق أمريكي بشأن مزاعم بالتخطيط لاستخدام النظام المصرفي العالمي للالتفاف حول العقوبات الأمريكية على إيران، حسب ما أوردته مصادر لـ”رويترز”، التي ذكرت أيضا أن الولايات المتحدة تبحث منذ عام 2016 على الأقل فيما إن كانت هواوي انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

وأدى نبأ القبض على المسؤولة التنفيذية الصينية إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد هدنة اتفق عليها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأرجنتين يوم السبت.

وقال مسؤولان أمريكيان، أمس، إن ترامب لم يكن يعلم بالنبأ مسبقا، ويبدو هذا التصريح محاولة للحيلولة دون تعثر المحادثات الرامية لحل النزاع التجاري بسبب هذه القضية.

وامتنعت وزارة العدل الكندية عن ذكر تفاصيل بشأن القضية، وحصلت منغ على قرار بحظر النشر، وهو ما قيد قدرة وسائل الإعلام على تغطية الأدلة أو الوثائق المقدمة في المحكمة.

وأكدت “هواوي” القبض على منغ وقالت يوم الأربعاء إن “الشركة ليس لديها سوى القليل جدا من المعلومات بشأن الاتهامات، وليس لديها علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ”.