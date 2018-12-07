الزامل: لاعبو القادسية أوفوا بوعدهم

عبدالمجيد بن طالب - الوئام:

أبدى مساعد الزامل، رئيس نادي القادسية، سعادته بفوز فريقه على نظيره الاتفاق، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

وقال الزامل، في بيان: “الحمد لله على هذا الفوز المهم، وحصد ثلاث نقاط في توقيت مهم تدفعنا للأمام”. متابعا: “نبارك للجمهور القدساوي الغالي، الذي كان في الموعد وساند ودعم الفريق بقوة في هذه المباراة المهمة، و(هارد لك) لأشقائنا في نادي الاتفاق”.

وتابع: “أشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري على الجهد الذي بذلوه طوال الأسبوع الماضي، فالفريق استعد جيدا لتحقيق الانتصار، وكان له ما أراد بناء على المعطيات التي قدمها خلال شوطي المباراة”.

وأوضح “الزامل”: الفوز جاء عن استحقاق، والحمد لله نجحنا في مواصلة النتائج الإيجابية منذ مباراة الأهلي، ونعد جماهيرنا الوفية بأن القادم سيكون أجمل”.. مستطردا: “هيئنا اللاعبين نفسيا ومعنويا قبل المباراة بأسبوع ،ولدينا لاعبين على أعلى مستوى ،وشباب طموح نستبشر فيه خير لصنع مستقبل بني قادس”.

كما أبدى “الزامل” رضاه عن جميع اللاعبين، مشيرا إلى أنهم “يقدمون كل ما لديهم مع القادسية، ولا يوجد أحد مقصر، ومميزون وعلى مستوى عال من الاحترافية، لكن الجميع إدارة وجمهور ينتظر منهم المزيد والمزيد في المباريات المقبلة” .

واختتم “الزامل”: المباراة أوفت بوعدها داخل الملعب وخارجه، فالروح الرياضية كانت سائدة بين اللاعبين، وأيضا كانت حاضرة بين إدارتي الناديين والجمهور في المدرجات، فالمباراة خرجت جميلة بعيدة كل البعد عن التعصب.