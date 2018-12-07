التعليقات: 0

تميزت بموهبة الإلقاء

جليلة المشجري.. طالبة مبدعة تبهر مسئولي التعليم بالطائف

weam.co/558945
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

أبهرت الطالبة جليلة عوض المشجري، التي تدرس بالصف الثاني في الإبتدائية الثالثة للبنات بالطائف، مسؤولي الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة (بنين وبنات)، ومسؤولي جامعة الطائف، بموهبتها في الإلقاء.

وتمتلك الطالبة موهبة الإلقاء ببراعة عالية، وهي من الطالبات المتفوقات دراسيا وشاركت في العديد من المناسبات في محافظة الطائف.

وكانت بداية اكتشافها عن طريق قدراتها على الإلقاء في الإذاعة المدرسية، ما أنار دربها للمشاركة في جميع المحافل.

وتحدثت “المشجري” شاكرة الله على نشأتها في مدرسة تقدر المواهب وتنميها. مقدمة الشكر والتقدير لمعلماتها اللاتي رعينها “كما ترعى الأزهار”.

روابط ذات صلة

أزمة قلبية تداهم مسؤولًا بتعليم الطائف

أزمة قلبية تداهم مسؤولًا بتعليم الطائف

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان

تحرير مخالفات بـ 5 آلاف ريال في جولات تفتيشية للجنة مكافحة التبغ

تحرير مخالفات بـ 5 آلاف ريال في جولات تفتيشية للجنة مكافحة التبغ

تعليم الطائف: الانضباط المدرسي يؤدي لبيئة دراسية آمنة

تعليم الطائف: الانضباط المدرسي يؤدي لبيئة دراسية آمنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>