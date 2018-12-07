جليلة المشجري.. طالبة مبدعة تبهر مسئولي التعليم بالطائف

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

أبهرت الطالبة جليلة عوض المشجري، التي تدرس بالصف الثاني في الإبتدائية الثالثة للبنات بالطائف، مسؤولي الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة (بنين وبنات)، ومسؤولي جامعة الطائف، بموهبتها في الإلقاء.

وتمتلك الطالبة موهبة الإلقاء ببراعة عالية، وهي من الطالبات المتفوقات دراسيا وشاركت في العديد من المناسبات في محافظة الطائف.

وكانت بداية اكتشافها عن طريق قدراتها على الإلقاء في الإذاعة المدرسية، ما أنار دربها للمشاركة في جميع المحافل.

وتحدثت “المشجري” شاكرة الله على نشأتها في مدرسة تقدر المواهب وتنميها. مقدمة الشكر والتقدير لمعلماتها اللاتي رعينها “كما ترعى الأزهار”.