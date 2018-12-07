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بضغوط أمريكية.. الحكومة السويدية ترفض طلبا من إيران بشأن مفاوضات اليمن

بضغوط أمريكية.. الحكومة السويدية ترفض طلبا من إيران بشأن مفاوضات اليمن
weam.co/558970
الوئام- متابعات

رفضت الحكومة السويدية، طلبا إيرانيا متعلق بمفاوضات السويد بشأن الأزمة اليمنية، بضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع عرقلة المفاوضات.

وحسب موقع “المونيتور”، حاولت إيران إرسال مسؤول رفيع المستوى من وزارة الخارجية الإيرانية التي أبلغت السويد الدولة المستضيفة للمحادثات برعاية الأمم المتحدة، بالتوسط بين ميليشيات الحوثي والحكومة اليمنية.

ورفضت الحكومة السويدية، المطلب الإيراني بضغوط أمريكية للحيلولة دون عرقلة المفاوضات، خاصة وأن طهران لم تكشف تفاصيل مناقشاتها الدبلوماسية الخاصة.

وذكر الموقع، أن المسؤول الإيراني الذي كان من المقرر أن يذهب إلى ستوكهولم، هو حسين جابري أنصاري، الذي يدير ملف العلاقات الإيرانية مع سوريا، لكنه أيضًا قام برعاية دور التدخل الإيراني في اليمن.

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