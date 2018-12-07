المملكة تطالب السعوديين بالتزام منازلهم في فرنسا وهولندا غدا

الوئام- متابعات

طالبت سفارة المملكة لدى فرنسا، السعوديين في العاصمة باريس، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وملازمة مقار سكنهم، غدًا السبت. وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة: “نظرًا لما تشهده العاصمة الفرنسية باريس من مظاهرات وأحداث خلال الفترة الحالية، فإن السفارة تأمل من مواطنيها الزائرين والمقيمين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وملازمة مقار سكنهم، غدًا السبت، وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية”.

فيما دعت سفارة السعودية في هولندا، مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر، غدًا السبت، لوجود مظاهرات في عدد من المدن الهولندية.

وقالت السفارة، اليوم الجمعة، إنه نظرًا لاعتزام ذوي السترات الصفراء تنظيم مظاهرات في عدد من المدن الهولندية، تنصح السفارة وتهيب بالمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين الابتعاد عن أماكن هذه المظاهرات واتخاذ الحيطة والحذر.