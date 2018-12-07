الدوري الإنجليزي.. تشلسي أمام مانشستر سيتي

واس - الوئام:

يلتقي فريق تشلسي الرابع مع نظيره مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر ( برصيد 41 نقطة ) غدا السبت في قمة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

ولم يخسر تشلسي في أول 12 مباراة في الدوري، وبقي على مسافة قريبة جدا من الثنائي مانشستر سيتي وليفربول ، لكن بحال خسارته أمام سيتي غدا على ملعبه “ستامفورد بريدج” سيكون على بعد 13 نقطة من حامل اللقب، ما يعني أن خسارته الثالثة في أربع مباريات قد تبعده منطقيا عن المنافسة على اللقب.

ويلعب غدا ليفربول الثاني برصيد 39 نقطة مع مضيفه بورنموث السابع ، ويلتقي مانشستر يونايتد الثامن مع فولهام الأخير ، وتوتنهام الثالث أمام ليستر سيتي، فيما يأمل أرسنال الخامس في العودة إلى مسلسل الانتصارات عندما يستقبل هادرسفيلد .