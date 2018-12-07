شاهد: رياض الأطفال بالطائف تتفاعل مع حدث عالمي

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع تفاعلت جميع الروضات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف والمكاتب التابعة لها داخلياً وخارجياً باليوم العالمي التطوع بعدة فعاليات شارك فيها أطفال الروضات منها توزيع كسوة الشتاء وتوزيع فائض الملابس على المحتاجين.

بالإضافة لتقديم يد العون والمساعدة لعمال النظافة وتوزيع سلات الخير على العمالة والمحتاجين من قبل أطفال الروضات والعديد من الأعمال التي تعزز قيم التطوع لدى الأطفال وفق دليل وزارة التعليم المنظم لذلك.

وصاحب تفعيل يوم التطوع في الروضات معارض توضح قيمة التطوع من مجسمات ومنشورات ومحاضرة توعوية عن يوم التطوع.

ويأتي يوم التطوع برياض الأطفال بهدف تمكين الروضة من دورها التربوي والاجتماعي وذلك من خلال حزمة من الأعمال والبرامج التطوعية المحققة للأهداف التربوية والتعليمية عبر التدريب والممارسة بما يسهم في توظيف طاقاتهم التي تعود على مجتمعهم ووطنهم بالنفع والفائدة.

كما يهدف إلى نشر ثقافة التطوع في المجتمع المدرسي، مع تحفيز الاطفال وإذكاء روح التنافس بينهم في الأعمال التطوعية، والاستفادة من طاقاتهم وبناء قدراتهم وتنميتها لتتواكب مع رؤية 2030.

من جانبه قدمت مديرة إدارة رياض الأطفال بالطائف الاستاذة فاطمة بنت محمد العتيبي شكرها وتقديرها لجميع قائدات ومعلمات الروضات على تفاعلهن مع المناسبات العالمية والتعليمية عامةً وخصوصةً يوم التطوع.

كما قدمت شكرها لمشرفات إدارة رياض الأطفال على متابعتهن الحثيثة للبرامج والمناسبات المفعلة في الروضات متمنيةً لجميع الروضات مزيداً من التألق والإبداع.

من جانبه ثمنت مديرة إدارة رياض الأطفال دعم وجهود المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعدته للشؤون التعليمية الأستاذة مها بنت طاهر الزايدي لجميع برامج وأنشطة رياض الأطفال.